Caddeler

Üç kuşak bir arada

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Monik İpekel kızı Reyhan İpekel ve torunu Yasmin Gülman'la Nişantaşı'nda görüntülendi.

11 Mart 2021 Perşembe
Üç kuşak bir arada

Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Monik İpekel, kızı Reyhan ve torunu Yasmin'le Nişantaşı'nda görüntülendi. İpekel, pandemi kısıtlamaları sebebiyle mekanların uzun bir aradan sonra açılmasıyla çok sevdiği kafede kızı ve torunuyla öğle yemeği yedi. Reyhan İpekel, eski eşi Lemi Gülman ile evliliğinden olan kızı Yasmin Gülman, ise bir YouTube kanalı açtığını söyledi. Daha önce Tenis Milli Takımı'nda yer alan ve beş dil bilen Gülman, dünyayı gezip, video'ları YouTube kanalında paylaşmayı hedeflediğini açıkladı.

Onur AYDIN


Monik İpekel Reyhan İpekel Yasmin Gülman nişantaşı

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