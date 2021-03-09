Sosyete trafikte kaldı!

Sosyetenin ünlü ismi Ayşe Boyner eşi Cem Telvi ve İpek Ayaydın Abdik Boğaz trafiğine takıldı. Havanın güzel olmasını fırsat bilenler, Bebek'e akın edince trafik durma noktasına geldi. Araçlarının içinde dakikalarca trafiğin açılmasını bekleyen Ayşe Boyner ve eşi Cem Telvi'nin sıkıntılı halleri objektiflere böyle yansıdı. Trafiğin açılmasıyla rahat bir nefes alan Cem Telvi, aracıyla semtten ayrıldı. İpek Ayaydın Abdik ise caddede trafikte görüntülendi. Cipin içinde uzun süre bekleyen Abdik, gazetecilere el sallayarak selam verdi.

Onur AYDIN