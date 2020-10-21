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Bebek'te spor...

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Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Pınar Sabancı ve Aslışah Alkoçlar Bebek'te spor yaptılar.

Aslışah Alkoçlar, önceki gün Bebek'te yürüyüş yaptı. Bir bayan arkadaşı ile birlikte Kuruçeşme'den Rumelihisarı'na kadar yürüyen ikilinin, yasak olmasına rağmen maske takmaması dikkat çekti. Cezası olmasına rağmen maskesini koluna takarak yasağı çiğneyen ve sosyetik güzel, muhabirlerin görüntü aldığını görünce panikledi. Maskesini kolundan çıkararak takmak isteyen Alkoçlar, tedbirsiz yakalanmaktan kurtulamadı. Pınar Sabancı ise Bebek'te yalnız başına yürüyüş yaptı. temiz havada hızlıca yürüyen Pınar Hanım, daha sonra Bebek'ten ayrıldı.

Onur AYDIN

Etiketler
Bebekte spor... Pınar Sabancı Aslışah Alkoçlar boğaz fit
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