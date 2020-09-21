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Sertler'in Nişantaşı molası...

HABERİN FOTOĞRAFLARI

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Kaan Sert ve eşi Nazlı Sert Nişantaşı'nda yemek yediler.

İşadamı Kaan Sert, eşi Nazlı Sert'le birlikte Nişantaşı caddelerinde görüntülendi. Birlikte yemek yiyen Sertler, uzun süre oturdukları restorantta birlikte sohbet ettiler. İkili daha sonra telefonlarıyla ayrı ayrı görüşme yaptı.

Hakan YAĞCI

Etiketler
Kaan Sert nazlı sert nişantaşı yemek
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