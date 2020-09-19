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Caddelerde keyifli gün...

HABERİN FOTOĞRAFLARI

Cemiyet hayatının ünlü simaları İstanbul'un lüks caddelerinde görüntülendi.

Cemiyet hayatının önemli isimlerinden Ayşe Boyner, Bebek'te yalnız başına dolaşatı. Kısa süreli bir boğaz havası alan Boyner, daha sonra arabasına binerek uzaklaştı. Celal-Şebnem Çapa çifti ise Nişantaşı'nda görüntülendi. Birlikte vitrinlere bakarak dolaşan Çapalar daha sonra semtten ayrıldılar. Bahar Şer, önceki gün İstinyePark'da objektiflere yansıdı. Markalar Sokağı'nda görüntülenen Bahar hanım "2 günlüğüne İstanbul'a geldik, Bodrum'a döneceğiz. Eylül sonuna kadar kalmayı planlıyoruz" dedi. Dünyaca ünlü mağazalarda ki turunu tamamlayan Şer, daha sonra La Petite Maison restorana geçerek oğlu Ozan Can ve eşi Ozan Şer ile buluşarak öğle yemeği yediler.

Onur AYDIN

Etiketler
istanbul Ayşe Boyner Bahar Şer şebnemçapa celalçapa
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