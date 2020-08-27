Sosyetenin ünlü hanımları, Bodrum Yalıkavak marinada alışveriş yaptı

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin eşi Berna Çebi Bodrum Yalıkavak Marina'da görüntülendi. Yaz tatilini Bodrum'da geçiren Berna Hanım gündüz marinaya gelerek burada vakit geçirirken objektiflere yansıdı. Cemiyet hayatının şık ve zarif kadınlarından olan Melda Kamhi Kosif Yalıkavak marinada objektiflerimize yansıdı. Yaz tatili boyunca yatlarında farklı koylarda demirleyen ve tatilin tadını çıkaran Melda Hanım, Yalıkavak marinada kahve alırken görüntülendi. Melda Hanım'ın acele ve hızlı hareket ederek gözlerden uzaklaştı.

Hakan YAĞCI