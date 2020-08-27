HT KULÜP
Arama

Yalıkavak marinada alışveriş...

HABERİN FOTOĞRAFLARI

Sosyetenin ünlü hanımları, Bodrum Yalıkavak marinada alışveriş yaptı

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin eşi Berna Çebi Bodrum Yalıkavak Marina'da görüntülendi. Yaz tatilini Bodrum'da geçiren Berna Hanım gündüz marinaya gelerek burada vakit geçirirken objektiflere yansıdı. Cemiyet hayatının şık ve zarif kadınlarından olan Melda Kamhi Kosif Yalıkavak marinada objektiflerimize yansıdı. Yaz tatili boyunca yatlarında farklı koylarda demirleyen ve tatilin tadını çıkaran Melda Hanım, Yalıkavak marinada kahve alırken görüntülendi. Melda Hanım'ın acele ve hızlı hareket ederek gözlerden uzaklaştı.

Hakan YAĞCI

Etiketler
Melda Kosif Berna Çebi alışveriş BODRUM Yalıkavak
BUNLARDA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Davetler Bodrum' da eğlenceli parti... 21 Ağustos 2020 Cuma Devamını Oku
Davetler Ayaydın'a sürpriz kutlama... 21 Ağustos 2020 Cuma Devamını Oku
Davetler Bodrum'da sanat rüzgarı... 14 Ağustos 2020 Cuma Devamını Oku

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X