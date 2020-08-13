Bebek'te keyifli gün...

Cemiyet hayatının ünlü hanımlarından Elif Boyner Aygen, Şirin Yalçın ve Burcu Şendir soluğu caddelerde aldı.

Bebek’te Bisiklete binen Elif Boyner Aygen’i kurucusu olduğu Sweaters Hub’a bisikletiyle uğradı. İş çıkışında konuşan Elif Boyner Aygen "işe bisikletimle geliyorum, devamlı kendi sporumu yapıyorum. Yeni mekanımın arka bahçesinde de artık Salı ve Perşembe günleri açıkhava sineması yapıyorum. Tabi ki pandemi döneminde bütün önlemlerde alınıyor mekanda Eylül ayından sonrada küçük küçük aktiviteler yapacağım" diyerek evinin yolunu tuttu. Bebek’te rastladığımız Şirin Yalçın Bodrum'daki tatilini kısa bir süreliğine bitirip İstanbul'a geldi. Ara ara Bodrum'a gidip oradaki mağazalarını denetliyeceğini söyleyen Yalçın, pandemi dönemini çok iyi dikkatli geçirdiklerinide ekledi. Yaz tatilini yarıda kesip Tarabya’da yeni açacağı iki katlı Party evi ile ilgilenen Burcu Şendir’i Bebek'te yürüyüş yaparken görüntüledik. Şendir mekanının Eylül ayında faaliyete geçeceğini söyleyerek yürüşüne kaldığı yerden devam etti.

Ferit TUĞLUK