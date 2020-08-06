AVM ziyaretçileri...

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Feryal Gülman, Nazlı Kayı ve Burcu Şendir AVM'de zaman geçirdiler.

Cemiyet hayatının zarif isimlerinden Feryal Gülman, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı. Yakın bir dostuyla birlikte geldiği AVM’de Cantinery’de beraber yemek yiyip sohbet eden ikili, yaklaşık iki saat sonra restorandan ayrıldı. Eşi Kemal Gülman’ın önceki gün kendisinden 58 yaş küçük avukat sevgilisiyle görüntülenmesi üzerine kendisine yöneltilen sorulara ayaküstü cevap veren Gülman, "Yaklaşık 7 Yıldır boşanma davamız sürüyor. Gerekli açıklamayı zaten önceki gün sosyal medya hesabımdan paylaştım" dedi. Hacı Sabancı'nın sevgilisi Nazlı Kayı geride bıraktığımız gün İstinyePark'da görüldü. Alışveriş için sevgilisine ait özel araç ile alışveriş merkezine gelen Kayı, Cartier mağazasından çıkarken görüntülendi. Utangaç hali ile objektiflerden kaçan Nazlı hanım daha sonra arkadaşları ile buluşarak alışveriş turuna Markalar Sokağı'nda devam etti. Dünyaca ünlü mağazaları gezerek ürünleri inceleyip alışveriş yapan Nazlı Kayı daha sonra La Petite Maison Restorana geçerek dostları ile akşam yemeği yedi. Burcu Şendir, Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı. Yakın bir dostuyla birlikte geldiği AVM’de Cantinery restoranda beraber yemek yiyip sohbet eden ikili, daha sonra açık alanda bulunan alanda gezintiye çıktı. Tatilden yeni geldiğini söyleyen Şendir, "Benim evim Bodrum’da artık İstanbul'a çok nadir geliyorum. Önümüzdeki günlerde tekrar gideceğim" diye konuştu.

Hakan YAĞCI