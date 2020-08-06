AVM ziyaretçileri...

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Aslışah Alkoçlar, Nejdet Ayayadın ve Ebru Akel Sancak AVM'de zaman geçirdiler.

Sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar önceki gün İstinyePark'da objektiflere takıldı. Aracı ile Markalar Sokağı'na gelen ve Gilan mağazasının önüne park eden Alkoçlar, mağazaya girerek alışveriş yaptık. Yaklaşık 5 dakika içerisinde alışverişini tamamlayan Aslışah hanım muhabirlere kolay gelsin diledikten sonra aracına binerek alışveriş merkezinden ayrıldı. Ayaydın Miroglio şirketi yönetim kurulu üyesi Nejdet Ayaydın, önceki gün İstinyePark'da objektiflere takıldı. Tatil için ailesi ile birlikte Çeşme de bulunan ancak işi nedeni ile hafta arasında İstanbul'a gelerek işlerini takip eden başarılı iş insanı, şirket bünyesinde bulunan mağazalarına uğrayarak incelemelerde bulunarak personelinden bilgiler aldı. İş ziyaretleri sonrası Markalar Sokağı'na çıkan ve Masa Restoran'da dostları ile buluşan deneyimli iş insanı akşam saatlerine kadar güneşli havanın tadını çıkardı. Ebru Akel Sancak, önceki gün geldiği Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Oğlu ile birlikte alışverişe çıkan güzel oyuncu, oğlunun poz vermek istememesinden dolayı muhabirlere tek başına poz vermek durumunda kaldı. Oğlu Eren ile mağazaya uğrayan ve burada kısa süre kalıp alışverişini tamamlayan Akel, aynı hızda kendisini bekleyen aracına binerek AVM'den ayrıldı.

Ferit TUĞLUK