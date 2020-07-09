Kayıtlar silinmiş, şaşırdık mı?

Ozan Güven’in evinde şiddetin olduğu gecenin kamera görüntüleri silinmiş.

Düşünün 7-24 kayıt yapılan hard disk o gün silinmiş. Üzerine yeni görüntüler kaydetmiş.

Öncelikle şaşırmadım.

Silinmese ve o kayıtlar orada dursa şaşırırdım.

Ve keşke silinmeseymiş.

Ya da Ozan çok dikkatli davranıp o görüntülere gözü gibi baksaymış.

Hani kendisi “Ben de mağdurum” diyerek şiddete uğramış görüntülerini paylaşıyor ya.

İşte tam da “Bak görüyor musunuz? Ozan Güven’e aslında ilk şiddet uygulanmış. O da kendisini korumak için o yumruğu atmış. Ya da kolunu morartmış. Ya da dövmüş” derdik.

Hani öyle dememizi istiyor ya Ozan Güven.

Keşke kamera kayıtlarına gözü gibi baksaydı.

Şiddet mağduru kişi bunu yapar..

Ya da yapmalıydı.

Keşke silinmeseydi ama inanın hiç şaşırmadım hiç.

Sıcakta maskeli yeni hayat

Covid 19 sonrasında 'C19.Ö.-C19.S.' diye ikiye ayrılıyor hayatımız.

Eskiden daha rahat sarılıp, öpüşüp, umursamazca gezdiğimiz dolaştığımız günler yerine, daha dikkatli, daha az sarılan, daha az öpüşen, daha az tokalaşan ve tabii ki maskeli bir hayatımız var.

Ve bu yeni hayatımız öyle kolay kolay biteceğe benzemiyor.

İstanbul’dan bildiriyorum

-Çok sıcak…

-Ciddi sıcak…

-Çok fazla sıcak…

Covid günlerinde hissettiklerim

-Bir kesim virüsü çok ciddiye alıyor.

-Bir kesim virüsten bir haber.

-Bir kesim “Ne virüsü, yok öyle bir şey” diyor.

-Bir kesim “Sizin yüzünüzden bu durumdayız. Allah kahretsin sizi” diyor.

-Bir kesim “Maske daha tehlikeli” diyor.

-Bir kesim “Maskesiz çıkmam abi” diyor.

-Bir kesim restoranda bile maskeyle oturuyor.

-Bir kesim “Ben ancak polisi görünce maske takıyorum” diyor.

-Bir kesim “Asla denize girmem” diyor.

-Bir kesim “Asıl havuza girme. Deniz çok sağlıklı” diyor.

-Bir kesim evinden adım atmıyor.

-Bir kesim eve girmiyor.

-Bir kesim asla öpüşmüyor.

-Bir kesim de “Ben herkese sarılıp öpüşüyorum” diyor.

-Bir kesim Allah ne verdiyse herkesle sarmaş dolaş.

-Bir kesim sokakta asla yemek yemiyor.

-Bir kesim de restoranlar açıldığından bu yana evinde yemek yemiyor.

-Bir kesim hala alışveriş yapmıyor.

-Bir kesim de indirim günlerinden yeni kreasyon düzdü.

-Bir kesim vur patlasın çal oynasın.

-Bir kesim de oynamayı unuttu.

Biz kadınlar ne zaman bir oluruz

-Birbirimizi eleştirmeyi bıraktığımız zaman.

-Birbirimize laf sokmayı bıraktığımız zaman.

-Yok kilosuymuş, yok selilütiymiş, yok kocasıymış, yok saçıymış, yok makyajıymış, yok ayakkabısıymış, yok çantasıymış demediğimiz zaman.

-Kocasına, sevgilisine göz koyulmadığı zaman.

-Arkasından konuşulmadığı zaman.

-Bir başka kadını eleştiren diğer kadını susturduğumuz zaman.

-Bir anne oğlunun sevdiği kadını “Sen sevdiysen kim ve ne olursa olsun arkasındayım” dediği zaman.