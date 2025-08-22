Shakira sahilde yoga yaptı

Tatil

Meksika sahilinde kendi başına deniz ve güneşin keyfini çıkartan Shakira, yoga yaparak stres attı.

Giriş: 22 Ağustos 2025 Cuma
Shakira, Meksika'nın Cabo kentinde tatile çıktı. 48 yaşındaki Kolombiyalı şarkıcı, püsküllü metalik pembe bikinisiyle sahilde güneşlendi. 'Las Mujeres Ya No Lloran' adlı turnesine kısa bir tatil arası veren Shakira, yakın zamanda Meksika'nın Monterrey şehrinde vereceği konser öncesinde kendiyle baş başa kalmanın tadını çıkardı. Kumda uzanan ünlü şarkıcı, bir ara meditasyon yapıyormuş gibi görünüyordu. Bağdaş kurmuş, gözleri kapalı, iki eli dizlerinin üzerinde oturur halde fotoğraflandı. Fotoğraflarının çekildiğini fark etmeden kumsalda dinlenen Shakira, bir ara saçlarını topuz yaparak okyanus suyunda serinledi. İki çocuk annesi ünlü şarkıcı, rekor kıran dünya turnesi 'Las Mujeres Ya No Lloran'a verdiği kısa aranın ardından 23 Ağustos'ta Monterrey'de vereceği konserle sahneye dönecek.

