Sosyal mesafeli ilk konser...

Caresse, a Luxury Collection Resort & Spa, Bodrum, Türkiye'nin duayen ve efsanevi müzisyeni Kenan Doğulu'yu konuk etti. Sosyal mesafeye uygun bir şekilde düzenlenen konser, ünlü isimleri ağırladı

"Ken on the Beach" projesi ile Caresse Bodrum'un çok geniş bir alana yayılan muhteşem Karaada manzaralı yaşam katının terasında aile ve dost ortamına misafir olan Kenan Doğulu canlı performansı ile özlenen şarkılarını söyledi. Sosyal mesafeye uygun bir şekilde canlı müzik deneyimini bu yaz başında ilk başlatanlardan olan Doğulu, izole ve titizlikle organize edilmiş sürpriz "Ken on the Beach" projesi ile Caresse Bodrum'un göz alıcı manzarasına karşı dostları ile buluştu. Caresse Bodrum'un misafirleri aynı zamanda kendi oda ve özel teraslarından da konseri keyifle izleyebildiler. Caresse Bodrum'un yatırımcısı Volkan ve Hakan Büyükhanlı'nın ev sahipliğinde yapılan buluşmaya iş, sanat ve cemiyet dünyasından Oleksandr-Marina Yaroslavsky, Derin Mermerci, Hacı Sabancı-Nazlı Kayı, Tuğçe Eyilik, Didem-İzzet Antebi gibi isimler katıldı.

Hakan YAĞCI