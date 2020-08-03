Kamışlı'nın deniz keyfi...

Sosyetenin genç ve tanınmış simalarından Fethi Kamışlı Bodrum'da arkadaşlarıyla birlikte tatil yapıyor.

İş dünyasının genç ve başarılı iş insanlarından Fethi Kamışlı, yaz tatilini Bodrum’da geçiren isimler arasında. Bodrum Cennet Koyu’na demirlediği lüks teknesinde arkadaşları Dila Tarkan ve sevgilisi Dağhan Doğruer ile birlikte tatil yapan Kamışlı, gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkardı. Dila Tarkan bir ara müziğin ritmine kendini bırakarak sevgilisiyle dans ederken, Kamışlı’da teknenin üst kısmında bilgisayarıyla çalışma yaptı. Sıcaktan bunalan grup, bütün gün denize girerek stres attı.

Onur AYDIN