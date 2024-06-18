Moda

Tatilde modellik yaptı...

Arzu Sabancı, kendi giyim markası için tatilde modellik yaptı. Farklı kombinler yapan Sabancı, tasarımlarını modaseverlerin beğenisine sundu

Giriş: 18 Haziran 2024 Salı
Tatilde modellik yaptı...

Kendi giyim zevkini tasarımlarına yansıtan Arzu Sabancı adını taşıyan giyim markası için oldukça yoğun çalışıyor. Tatilde de olsa modaseverleri ihmal etmeyen Arzu Hanım, teknede ve plajda yaptığı kombinleri sosyal medyadan link vererek moda tutkunlarıyla buluşturuyor. Öte yandan yine bir markayla iş birliği yapan Arzu Sabancı, kendi hazırladığı sofra takımlarını yine dekorasyon meraklılarıyla buluşturdu. Boş durmayı sevmeyen ve ilgi alanlarını işe dönüştüren Arzu Hanım tatilde bile çalışmaktan geri kalmadı.

Arzu Sabancı

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