Hakko'dan geleceğin modacılarına tebrik...

Diploma programlarını tamamlayan öğrencilerin tasarımları, Vakko Moda Merkezi’nde düzenlenen defilede sunuldu. Vakko Esmod, önceki gün Vakko Moda Merkezi’nde gerçekleşen defileyle yeni dönem mezunlarının çalışmalarını moda dünyası ile paylaştı. Teori ve pratiğe dayalı eğitimi ile moda endüstrisine profesyoneller yetiştiren Esmod’un 3 yıllık diploma programını tamamlayan öğrenciler, her parçası ayrı bir hikayeye sahip koleksiyonlarını; aileleri, Vakko yöneticileri ve moda profesyonellerine sergiledi. Mezun öğrencilerin tasarımları davetliler tarafından ilgi ve beğeniyle karşılandı. Vakko’nun ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyona, Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, Vakko CEO’su Jaklin Güner gibi üst düzey isimler katıldı.