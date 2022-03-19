Kış davetlerinin kurtarıcısı paltolar...

Modanın büyülü dünyasında farklı tarzlarıyla yer alan cemiyet hayatının ünlü hanımları, bu sezon da yine şıklıklarını konuşturdular. Koyu renkli paltolarıyla davetlerde boy gösteren ünlü isimlerin tercihi genelde siyah ve griden yana oldu. Kış kombinlerinde genellikle uzun paltoları tercih ederek kıyafetlerini tamamlayan hanımlar, pantolon ceket kombinleriyle dikkat çekti. Caroline Koç, Oya Eczacıbaşı, Berrak Barut'un da aralarında olduğu kadınlar, havanın soğuk olmasından dolayı palto şıklıklarıyla göz doldurdular.