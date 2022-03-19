Moda

Kış davetlerinin kurtarıcısı paltolar...

Cemiyet hayatının modasever hanımları, davetlerde şık palto kombinleriyle ön plana çıktılar

19 Mart 2022 Cumartesi
Kış davetlerinin kurtarıcısı paltolar...

Modanın büyülü dünyasında farklı tarzlarıyla yer alan cemiyet hayatının ünlü hanımları, bu sezon da yine şıklıklarını konuşturdular. Koyu renkli paltolarıyla davetlerde boy gösteren ünlü isimlerin tercihi genelde siyah ve griden yana oldu. Kış kombinlerinde genellikle uzun paltoları tercih ederek kıyafetlerini tamamlayan hanımlar, pantolon ceket kombinleriyle dikkat çekti. Caroline Koç, Oya Eczacıbaşı, Berrak Barut'un da aralarında olduğu kadınlar, havanın soğuk olmasından dolayı palto şıklıklarıyla göz doldurdular.

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