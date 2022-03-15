'Fashion Week İstanbul'a özel etkinlik!

Türkiye’nin yılda iki kere düzenlenen uluslararası moda etkinliği Fashion Week Istanbul, yeni sezonunu düzenlenen bir etkinlikle karşıladı. Türk moda endüstrisinin tüm önemli oyuncularını bir araya getiren etkinlikte sanat ve eğlence dünyasından önemli isimler de dikkat çekti. Geceye DJ’ler Ece Özel, Berk Büyükakın ve Aksak setleri ile renk kattı. Aralarında İHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gültepe, Uluslararası Hazır Giyim Federasyonu Başkanı Cem Altan, Moda Tasarımcıları Derneği eş başkanları Özlem Kaya ve Özgür Masur, Emel Ayaydın, Nejdet Ayaydın, Zeynep Tosun, gibi önemli isimlerin bulunduğu misafirler gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden etkinlikle moda haftasını kutladılar.