Moda

Moda haftasında Özgür Masur imzası...

Fashion Week Istanbul’un dijital platformlar üzerinden gerçekleşen sezonunda ünlü modacı Özgür Masur, kreasyonunu tanıttı.

15 Ekim 2021 Cuma
Moda haftasında Özgür Masur imzası...

Özgür Masur, Fashion Week Istanbul İlkbahar Yaz 2022 kapsamında, özlemleriyle, hatıralarıyla, arzularıyla geçmişe yazılan mektupların duygusunu barındıran bir koleksiyonla karşımıza çıkıyor. Dijital dünya karmaşasının getirmiş olduğu kirlilikten çok uzakta, insanın gerçek değerlerini, geride bıraktığı hatıralarla hissettiren bir arayıştan yola çıkılıyor. Gerçek değerlerden sapma, mekanik bir düşünce yapısına daha sanal bir profil algılatma ve gösterme çabasının getirmiş olduğu rahatsızlık irdeleniyor. Herkesin kendi gibi olmaktan vazgeçip sanal dünyanın ihtiyaçlarını karşılayan aslında sahip olunmayan dünyasının içinde, unuttuğu hatıralara ve geçmişe duyulan bir özlem. Farkında olmadan, hatırladıkça özlenen, özlendikçe duygusallaşılan bir ruh hali. Özgür Masur markasının ana prensiplerinden kopmadan yoğun ekru kullanılan 30 parçalık koleksiyon, pembe, yeşil, fuşya, mavi ve lavanta ile baharı ve yazı kendine has tonlarda yorumluyor. Organik kumaşların kullanıldığı koleksiyonda Özgür Masur markasının DNA’sını oluşturan şifon, krep ve organze vazgeçilmez oluyor.


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