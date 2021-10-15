Fashion Week'te 'Elaidi' tasarımları!

Mehtap Elaidi Fashion Week İstanbul kapsamında İlkbahar/Yaz 2022 koleksiyonu ile bizi kendi çocukluğunun geçtiği 60’lı ve 70’li yılların Kalamış’ına doğru bir anılar yolculuğuna çıkarıyor. Koleksiyona #KALKHEDONRIVIERA ismini veren tasarım ekibi zamanda durmuş bir Kalamış hayal ediyor; sokakta sek sek oynayıp ip atlayan çocuklar, yalı apartmanlarından kayıklarıyla denize açılan gençler, Moda Deniz Kulübü’nün balolarına katılan çiftler, yelken kulübünde Boğaz’ı keşfe çıkanlar, apartman bahçelerinde dallarından koparılıp yenilen sulu domatesler koleksiyonun ilham kaynaklarından oluyor. Bu ilham kaynakları Mehtap Elaidi ekibinin çizdiği çapa, şeytan minaresi ve kayık desenlerinde ve kumaşlara işlenen farklı nakışlarda vücut buluyor. Çizgili desenler, halat detayları, lacivert ve beyazın birlikteliği, yelken kumaşını andıran kumaşlar ve tasarımlarda kullanılan süvari yaka detayları koleksiyondaki denizci temasına gönderme yapıyor. Konforu odak noktasına oturtan markanın imzası niteliğindeki hacimli silüetler de yine koleksiyonda hakimiyetini sürdürüyor. Tamamlayıcı bir tezat oluşturmak için bu hacimli ve geniş kalıplara vücuda oturan modeller eşlik ediyor veya bu tezatı kuvvetlendirmek için şık ipek kumaşlar ile dökümlü keten kumaşlar bir arada kullanılıyor. Çocuk çizimlerini andıran nakışlar ve renkli püskül detayları Kreatif Direktör Mehtap Elaidi’nin gençliğine ve hepimizin hatırlamaya ihtiyaç duyduğu çocuksu neşeye gönderme yapıyor.

Ferit TUĞLUK