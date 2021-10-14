Fashion Week İstanbul'da ikinci gün!

Modayı görsel sanatlarla birleştiren Fashion Week Istanbul, birbirinden eşsiz koleksiyonları kısa filmler aracılığıyla moda tutkunları ile buluşturmaya devam ediyor. fashionweek.istanbul adresi üzerinden dijital olarak gerçekleştirilen moda haftası, ikinci gününü de birbirinden yaratıcı şovlarla geride bıraktı. Fashion Week Istanbul, ikinci gününde podyumu tasarımcı Özlem Erkan’ın “AMA” adlı koleksiyonu ile açtı. Günün ikinci şovuna ev sahipliği yapan Mert Erkan ise, "Hedonizm" felsefe akımından ilham aldığı koleksiyonunun çekimlerini Ortaköy'deki Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı’nda gerçekleştirdi. İklim değişikliğinin dünya üzerindeki canlı yaşamına etkisine dikkat çekmeyi amaçlayan Çiğdem Akın’ın “Zöhre” adlı koleksiyonunda ise doğal yün kumaşlar ve toprak tonları hakimdi. Sürdürebilirliği tasarımlarına yansıtan bir diğer tasarımcı Niyazi Erdoğan da son dönemde yaşanan iklim değişikliğinden yola çıkarak koleksiyonunu modaseverler ile buluşturdu.