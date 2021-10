İstanbul'da moda rüzgarı...

İstanbul Moda Haftası kapsamında, web adresinden dijital olarak yayınlanan Y Plus By Yakup Biçer SS22 “Kod” adlı koleksiyonun defilesi, moda severler tarafından büyük beğeni topladı. Öner Evez’in prodüksiyonu ile 3.Bogaz Köprüsü Yavuz Sultan Selim, podyuma dönüşürken defilede oyuncu Ekin Mert Daymaz ve 22 model yer aldı. “KOD” adını verdiği 2022 İlkbahar - Yaz koleksiyonunun çekimlerini tamamlayan tasarımcı Yakup Biçer, “İlk koleksiyonumdan bu yana anlatmak istediklerimizin bir özeti aslında ‘KOD’ koleksiyonu. Bir erkek bir etek giyebilir. Bir kadın maskülen giyinebilir. Giyinmenin cinsiyeti yoktur. Bu koleksiyonumda denim kumaşın yanı sıra splash, gül ve kod printli tasarımlar ile Y Plus aslında kendi içinde de bir çeşitliliğe doğru yol alıyor” dedi.