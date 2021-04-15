Moda

Moda rüzgarı İstanbul'da esti!

Fashion Week İstanbul, ikinci gününü birbirinden görkemli şovlarla geride bıraktı.

15 Nisan 2021 Perşembe
Moda rüzgarı İstanbul'da esti!

Fashion Week Istanbul, modayı görsel sanatla birleştiren birbirinden eşsiz koleksiyonları kısa filmler aracılığıyla modaseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Fashion Week İstanbul, ikinci gününde podyumu tasarımcı Nejla Güvenç'in "Nej" markasına ait "Circle" koleksiyonu ile açtı. Hayat ağacı yaşam döngüsünden ilham alan koleksiyonda sürdürülebilirlik ve çevreye olan duyarlılık ön plana çıktı. Günün ikinci şovu Meltem Özbek'in “Revival” koleksiyonunun oldu. İlhamını "şifa" sözcüğünden alan koleksiyon, özgür, yalın bir stil arayan ve şifalanmak isteyen tüm kadınlara hitap ediyor. Günün üçüncü şovuna ev sahipliği yapan Tuba Ergin ise, "Cesur Yeni Dünya" ismini verdiği koleksiyonunda pandeminin getirdiği toplumsal değişimden hareketle, gelecek belirsizliği ve korkusuyla yüzleşip teslim olmadığımız bir yenidünya olgusunu ön plana çıkarıyor. Fashion Week Istanbul’da "Nobody Knows" adlı koleksiyonunu sergileyen Çiğdem Akın ise, kendisi olarak kalabilme cesaretini gösteren kadınları kutsuyor ve tasarımlarında zıtlıklardan ilham alıyor.

Fashion Week İstanbul Tuba Ergin nihanpeker Cesur Yeni Dünya

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