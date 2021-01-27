Moda

Özel tasarımlar dijital moda haftasında...

Dünyaca ünlü giyim markası İlkbahar/Yaz 2021 Haute Couture koleksiyonunu dijital platformda tanıttı.

27 Ocak 2021 Çarşamba
Özel tasarımlar dijital moda haftasında...

Dünyaca ünlü giyim markası Dior, Haute Couture İlkbahar/Yaz 2021 koleksiyonunu Paris Haute Couture dijital moda haftası kapsamında defile ile tanıttı. Markanın sürreal detaylarının yer aldığı sonbahar ve kış koleksiyonu ise, İtalyan fim yapımcısı Matteo Garrone tarafından çekildi. Le Mythe Dior adlı bu büyülü filmde atölyede hazırlanan minyatür kreasyonlar öne çıkıyor. Sanat ve tasarımın birleştiği gösterim izleyenlere fantastik bir evrende seyahat ediyormuş hissi verdi. Kreasyonların oldukça ilgi çektiği dijital defile modaseverleri heyecanlandırdı.

Haute Couture 2020-21 Sonbahar Kış Paris Haute Couture Matteo Garrone Le Mythe Dior

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