Özel tasarımlar dijital moda haftasında...

Dünyaca ünlü giyim markası Dior, Haute Couture İlkbahar/Yaz 2021 koleksiyonunu Paris Haute Couture dijital moda haftası kapsamında defile ile tanıttı. Markanın sürreal detaylarının yer aldığı sonbahar ve kış koleksiyonu ise, İtalyan fim yapımcısı Matteo Garrone tarafından çekildi. Le Mythe Dior adlı bu büyülü filmde atölyede hazırlanan minyatür kreasyonlar öne çıkıyor. Sanat ve tasarımın birleştiği gösterim izleyenlere fantastik bir evrende seyahat ediyormuş hissi verdi. Kreasyonların oldukça ilgi çektiği dijital defile modaseverleri heyecanlandırdı.