Final defilesi heyecanı...

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) tarafından bu yıl 28’incisi düzenlenen ‘KOZA Genç Moda Tasarımcıları Yarışması’nın finali 23 Aralık'ta yapılacak. 10 finalistin koleksiyonlarının sergileneceği final defilesi salgın nedeniyle bu yıl ilk kez dijital ortamda gerçekleştirilecek.

Türkiye’nin en köklü ve prestijli moda tasarım yarışmasını dijital ortama taşıyarak sektörde bir ilki gerçekleştirdiklerini bildiren İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, “23 Aralık akşamı gerçekleştireceğimiz yarışma diğer sektörlere de ilham kaynağı olacak. KOZA’dan çıkan gençlerin tasarımlı üretimimize katacakları güç ile katma değerli ihracatımızı çok daha yukarılara taşıyacağız” dedi. İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) tarafından tasarım gücüne güç katacak yetenekleri sektöre kazandırmak amacıyla bu yıl 28’incisi düzenlenen ‘KOZA Genç Moda Tasarımcıları Yarışması’nın finali 23 Aralık'ta yapılacak. 10 finalistin koleksiyonlarının sergileneceği final defilesi salgın nedeniyle bu yıl ilk kez dijital ortamda gerçekleştirilecek. İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe KOZA Genç Moda Tasarımcıları Yarışması ile yüzlerce genç yeteneği Türk moda endüstrisine kazandırdıklarını söyledi. 23 Aralık Çarşamba akşamı 28’incisini düzenleyecekleri yarışmada finalistlerin koleksiyonlarını dijital mecralarda defilelerle tanıtacaklarını anlatan Mustafa Gültepe, etkinliğin diğer sektörlere de ilham kaynağı olacağını anlattı.