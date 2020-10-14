Mermerci'den moda üzerine sohbet

Türkiye’nin önemli bir giyim firması tarzı ve stiliyle her zaman ilham kaynağı olan Derin Mermerci Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul'da Yasemin Taciroğlu'yla birlikte bir moda sohbeti gerçekleştirdi.

Derin Mermerci, Türkiye’nin önemli bir giyim firması için hazırladığı koleksiyonu Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul kapsamında Yasemin Taciroğlu'yla birlikte bir moda sohbeti gerçekleştirerek tanıttı. İlk kez djital ortamda gerçekleşen ve birçok başarılı modacının tasarımlarının defilelerle gösterileceği etkinlikte yer alan Mermerci, moda üzerine ve yeni koleksiyonu hakkında sohbet etti. Moda haftası etkinliğinde yer alan Mermerci, koleksiyonunu tanıtarak yeni tasarımlar hakkında da modaseverlere tüyolar verdi.