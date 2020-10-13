Moda haftasına özel tasarımlar

İlk defa dijital olarak gerçekleşen Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul'a Türk tasarımcılardan Tuvana Büyükçınar, Niyazi Erdoğan ve Tuba Ergin'in özel koleksiyonları damga vurdu.

Tuvanam Vanilla SS 2021 koleksiyonu, Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul kapsamında, gerçekleşen dijital defile ile moda tutkunlarının beğenisine sunuldu. Avrupalı sömürgecilerin kolonileştikleri ülkelerdeki etnik kültürlerin birleşiminden doğan akımlardan esinlenilerek oluşturulan koleksiyon, renk, doku, stil ve kumaşlarda Kuzey Afrika Tanca, Marakeş, egzotik Pasifik Adaları, Tahiti, Polonezya, Güney Amerika, Brezilya, Haiti ve Karaib etkileri barındırıyor. 25 parçadan oluşan Tuvanam SS 2021 Vanilla Collection, ipek alaşımlı koton, keten, vual, kupra, poplin ve terikoton gibi doğal içerikli kumaşlarla, beyaz, ekru, kiremit kırmızı, mavi, yeşil ve hardal tonlarında, gündüzden geceye devam edilebilecek fonksiyonel tasarımlar sunuyor. Tuvana Büyükçınar Demir’in ikonikleşmiş klasik formları, işleme detaylarıyla güçlü Tuvanam kadınını tamamlıyor. Tasarım dünyasına farklı bir bakış açışı getirerek, farklı materyalleri birbirine kombinleyerek kendi tarzını yaratan Tuba Ergin, ilk defa dijital olarak gerçekleşen Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul'un (MBFWI) 15'inci sezonuna TERRAFORM ismini verdiği koleksiyonla katıldı. Niyazi Erdoğan’ın İlkbahar/Yaz 2021 koleksiyonu, 2020 yılına her anlamda damgasını vuran pandemi sürecinde şekillendi. Tasarımcı karantina günlerinin etkilerini ve artçılarını harmanlayarak, İstanbul’un bir kültür mozaiği olan Tatavla bölgesine odaklandı. Aynı dönemde dünyada özellikle Afro-Amerikalılar’a uygulanan şiddetin yanı sıra, hemen her gün tanıklık ettiğimiz ötekileştirmeye gösterilen hassasiyetin bir sonucu olarak, Erdoğan da kendi topraklarımızda çeşitli sebeplerle ayrımcılığa uğramış ve yok olmayla yüz yüze kalmış kültürel zenginliklerimizin baş mekanlarından biri olan Tatavla’yı koleksiyonunun ilham kaynağı haline getirdi.