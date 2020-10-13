Sanal 'Fashion Week İstanbul' başladı!

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul’un (MBFWI) tamamen dijital platformlar üzerinden Türkiye Tanıtım Grubu (TTG) desteği ile gerçekleşecek 15. sezonu dün saat 11:45'te T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, Istanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gültepe ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle’nin konuşmalarıyla başladı.

Dijital platformda düzenlenen etkinliğin ilk defileleri, Tuvana Büyükçınar, Niyazi Erdoğan ve Tuba Ergin'in oldu. Etkinliğin ilk gününün sunuculuğunu üstlenen Ece Sükan, ilk defa tamamen dijital olarak düzenlenen moda haftasının daha geniş kitlelere ulaşmak anlamında sağladığı avantajlardan bahsederek sözü İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gültepe'ye bıraktı. Hazır giyim sektörünün Türkiye'de her zaman ilklere imza atan sektör olduğunu vurgulayan Gültepe, ilk defa dijital olarak düzenlenen Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul kapsamında moda ve tasarıma dair tüm öğelerin bir arada sunulacağını belirtti. İHKİB olarak Türk tasarımının gücüne inandıklarının ve Türk tasarımının dünyada kendine yer bulabilmesi için moda haftasının vazgeçilmez bir öneme sahip olduğunun altını çizen Gültepe, MBFWI'nin hazır giyim endüstrisinin uzun vadeli ihracat hedeflerine ulaşmasında sağlayacağı etkiden bahsetti. Gültepe İstanbul'u moda merkezi, Anadolu'yu ise üretim üssü olarak konumlandırma hedefinde MBFWI'nin katkılarına değinerek konuşmasını sonlandırdı. Son olarak T.C. Ticaret Bakanlığı'nı temsilen bir konuşma yapan T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, sözlerine pandeminin olumsuz etkilerine rağmen hazır giyim sektörünün çok çabuk toparlandığını belirterek başladı ve Eylül ayında, geçtiğimiz Eylül ayına oranla ihracatta %4,84'lük bir artış yaşandığını belirtti. Gonca Yılmaz Batur, gerek nicelik, gerekse nitelikli üretimle markalı ihracatın payını toplam hazır giyim ihracatında artırarak bu ülkelerle rekabette avantajlı duruma geçmeyi hedeflediğimizi belirtti. T.C. Ticaret Bakanlığı olarak bu kapsamda özgün koleksiyonların hazırlandığı katma değerli hazır giyim sektörünü farklı projelerle desteklediklerini vurgulayan T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı, Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul'un da bu projeler arasında başı çektiğini ve İstanbul'u bir moda merkezi yapma anlamında kaldıraç kuvveti sağlayacağını belirterek sözlerini sonlandırdı.