Zamansız parçalara özel lansman...

H&M, sürdürülebilirlik odaklı zamansız parçalardan oluşan Giuliva Heritage x H&M koleksiyonu için özel bir lansman düzenledi.

Pandemi sürecinden sonra, sosyal mesafaye de odaklanarak ilk kez bir etkinlik düzenleyen H&M, bu özel koleksiyon için sınırlı sayıda misafir davet ettiği lansmanı Cecconi's Istanbul, Soho House’da gerçekleştirdi. H&M Türkiye İletişim Müdürü Pelin Atay Kuran’ın ev sahipliğinde gerçekleşen lansmana; Meltem Kazaz, Ahu Yağtu, Pınar Tezcan Özçapkın, Sedef Avcı, Dilara Koçak, Özlem Güsar, Ece Zaim, Serra Duran Paralı gibi pek çok seçkin isim katıldı. Bu çok özel koleksiyon, 3 Eylül'den itibaren Türkiye’de seçili 11 mağazada ve hm.com'da satışa sunulacak.