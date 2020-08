Karadeniz’in incisi 'Hayvore' Beyoğlu’nda

2009 yılından bu yana Beyoğlu'nda hizmet veren Hızır Keskin’in sahibi olduğu Hayvore, her zaman takip ettiğim gözde bir restoran. Hayvore'de sadece kara lahana çorbasını içmek için gelen özel müşteriler bile var; menüde öne çıkan lezzetler arasında et kavurma, kaygana, taş fırın pideleri, özel Rize kavurması, et haşlama, Akçaabat köfte, etli nohut, patlıcanlı et kavurma, kara lahana sarma, bostan patlıcan ayrıca ev mantısı en çok tercih edilen lezzetler. Özellikle turşu kavurması da restoranda rağbet görüyor. Ayrıca hamsi tava ve hamsi buğulama balık severlerin ilgi gösterdiği seçenekler arasında.

Havyore’nin sahibi Hızır Keskin’i mekanın her yerinde görmek mümkün. Bazen fırına pide atan Hızır Bey, bazen de tezgahın arkasına geçerek servis yapıyor. Bu arada müşterilerinin beklenti ve isteklerini kendi karşılayan Hızır Keskin’i Beyoğlu’nda tanımayan yok.

Tatlılarda, baklava ve tahinli kabak tatlısının favorilerim arasında olduğu mekanda, fırın sütlaçı da denemenizi tavsiye ederim.

Muhlamayı da gayet başarılı buldum. Öte yandan doğallıktan ödün vermeyen Havyore, ev yapımı yoğurtları de oldukça lezzetli. Karadeniz lezzetlerinin baş tacı olduğu restoranda, yemeğin yanında gelen mısır ekmeği de parmaklarınızı yedirtecek cinsten.

Beyoğlu’nda gitmeniz gereken adreslerin başında Havyore bulunuyor.Hiç vakit kaybetmeden buraya uğramanızı tavsiye ederim.