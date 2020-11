Şehre iyi gelen lezzet...

Şehrin merkezi, İstanbul’un önde gelen semtlerinden Nişantaşı’nda kapılarını açan BOEL, bana daha ilk görüşte tam anlamıyla zevk sahibi bir mekan olduğunu hissettirdi.

Taner Akkuş ve Sarah Malouh’un girişimiyle kurulan BOEL’in misafirlerine sunduğu ayrıcalıklı deneyimlerin kaynağında, yeme-içme dünyasının yıldızları olan Turgay Yıldız’ın danışmanlığı, Egemen İskender’in işletmeciliği, Executive Chef Ayhan Kara’nın ustalıkları yer alıyor. Her birinin ayrıca girişleri de bulunan BOEL’in iki katlı mimarisi, farklı ihtiyaçlara en uygun alanları sağlıyor. Üst kat, özel buluşmalara uygun fine dining bir konsept sunarken, alt kat ise gün boyu en keyifli anların yaşandığı, saatler 23.00’ü gösterdiğinde kadife perdelerin kapatılmasıyla gece kulübüne dönen smart casual bir tarzı yansıtıyor. Uzmanlığıyla gastronomi alanının önde gelen isimlerinden Executive Chef Ayhan Kara’nın önderliğinde tasarlanan BOEL menüsü, günün her anına ve her damak tadına hitap eden çeşitliliğiyle herkeste ilgi uyandırıyor. Kahvaltı, başlangıçlar, salatalar, antipastiler, ana yemekler, makarna ve risottolar, pizzalar, tapaslar ve tatlılar olmak üzere birçok kategoriyi içeren BOEL’in zengin menüsü, dünyanın en sevilen Fransız ve İtalyan lezzetlerini sunuyor.

Ben tercihimi BOEL'de güne peynir, marmelat, reçel, zeytin, şarküteri çeşitleri, sahanda yumurta, ev yapımı simit içeren kahvaltı tabağıyla başlayarak yaptım. Kahvaltı tabağının yanı sıra pratik ve oldukça doyurucu Ekmek Üstü seçenekleri, vazgeçilmez sahan lezzetleri, omlet ve menemen çeşitleri, pancake, ev yapımı granola, kahvaltı için BOEL’i tercih ederseniz menüde sizleri bekliyor. Midye severler ve uzun zamandır özenle hazırlanmış midyeli lezzetler arayanların yüzü BOEL’in menüsündeki, damaklarda iz bırakan Linguine ai Frutti di Mare, Risotto allo Scoglio, Kremalı Midye Çorbası ile gülüyor. Bruschetta, Carciofi Mush, Izgara Kuşkonmaz, Carciofi e Grana Salatası, Caprino Salatası, Penne Alla Norma, Ravioli di Magro con Burro Salvia, Risotto con Verdure, Quattro Formaggi Pizza, Ai Funghi, Porcini Pizza, Vegetariana Pizza, Baharatlı ve Ekşi Patates Küpleri de özellikle de vejetaryenleri mutlu eden lezzetlerin arasında baş gösteriyor. Executive Chef Ayhan Kara glütensiz ve lezzetli seçenekler arayanları da unutmuyor; özenle hazırlanan BOEL’in menüsündeki makarna ve pizzalar, glütensiz beslenenlere lezzet şöleni yaşatıyor. Tattığım lezzetler arasından Akdeniz yeşillikleri, nar taneleri, siyah ve beyaz kinoa, somon füme, file badem, kuru üzüm, nar ekşisi, zeytinyağı ve limon sosla hazırlanan Kinoa Somon Bowl ise şehri etkisi altına alan bowllara yepyeni ve enfes bir yorum getirmiş.

Lezzetinden sunumuna, kullanılan her malzemenin birbiriyle ahenk yarattığı BOEL menüsünde ana yemekler tam anlamıyla lezzet başyapıtları... Sizler de İtalya ve Fransa’da yemek yiyormuş hissini yaşamak, lokalindeki gerçek lezzetleriyle gününü tatlandırmak isterseniz BOEL'e uğramalısınız.