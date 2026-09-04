Sanat ve diplomasi aynı masada...

ÇEV Sanat Kurulu Başkanı Berrin Yoleri, Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong’un ev sahipliğinde düzenlenen özel bir akşam yemeğinde bir araya geldi. Davete Berrin Yoleri'nin yanı sıra Aslı Gül Atasagun ve Can Özyörük de katıldı. Görkemli bir atmosferde gerçekleşen buluşmada, sanat ve diplomasi dünyasını buluşturan önemli başlıklar ele alındı.

Kültürel İş Birliği ve Yeni Projeler Masada

Yemek organizasyonunda, ÇEV Sanat bünyesinde sürdürülen ve gelecekte hayata geçirilmesi planlanan sanat projeleri detaylı bir şekilde görüşüldü. İki ülke arasındaki kültürel bağları ve sanatsal iş birliklerini güçlendirmeyi hedefleyen projelerin değerlendirildiği gecede, konuklar aynı zamanda Çin mutfağının en özel ve geleneksel lezzetlerini deneyimleme fırsatı buldu. Buluşmanın ardından sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan ÇEV Sanat Kurulu Başkanı Berrin Yoleri, misafirperverliklerinden ötürü Başkonsolos Wei Xiaodong’a teşekkürlerini sundu. Yoleri paylaşımında, "Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Sayın Wei Xiaodong’a bizi ağırladığı zarif akşam yemeği daveti için çok teşekkür ederiz. Birlikte iş birliği yaptığımız ÇEV Sanat projelerini görüşürken aynı zamanda Çin mutfağının en özel lezzetlerini sırasıyla denemiş olduk" ifadelerine yer verdi.