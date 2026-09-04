Altınbaş, Venedik Film Festivali'nde...

Fatoş Altınbaş, dünyanın en prestijli sinema buluşmalarından Venedik Uluslararası Film Festivali'nin açılış gecesine özel davetli olarak katıldı. Bu yıl 83'üncü kez düzenlenen festivalin Venedik Lido'daki açılış törenini izleyen Altınbaş, gecenin ardından gerçekleştirilen Danny Boyle imzalı "Ink" filminin dünya prömiyerine de katıldı. Festivalin açılış gecesinin en özel anlarından biri ise Hollywood yıldızı George Clooney'nin Yaşam Boyu Başarı Ödülü ile onurlandırılması oldu. George Clooney'nin Altın Aslan'ını aldığı töreni de izleyen Fatoş Altınbaş, festivalin açılış gecesinde dünya sinemasının önde gelen isimleriyle bir araya gelirken geceye katılan tek Türk davetli oldu.