Doğaya tutkusunu mücevher tasarımlarıyla ve resim çalışmalarıyla yansıtan Ayşe Rodoslu, sanatın farklı disiplinlerinde eserlerin yer aldığı mücevher ve sanat galerisi Bodrum 184 Dereköy’de, kendi seçkisi olan sanatçıların eserlerini sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Aynı Rotalar, resim, fotoğraf ve heykel disiplinlerini bir araya getirerek, Emel KARAKOZAK, Gülnaz İMREN, Mine ZABCI, Nilay ÖZENBAY, Seda EYÜBOĞLU ve Salih Zeki SAYAR’ın eserlerini her sanatçının kendine özgü üretim

dilini ortak bir kavram zemininde yansıtıyor. Her eser, farklı bir yaşam deneyiminin, farklı bir estetik arayışın ve kişisel bir yolculuğun izlerini taşırken, sergi bütünü içinde izleyiciye çok katmanlı bir anlatı

sunuyor. Artgalerim ve184 Dereköy iş birliğiyle hayata geçirilen sergi, farklı ifade biçimlerinin birbirini tamamlayan yönlerine odaklanıyor. Fotoğrafın belgeleyen hafızası, resmin yoruma açık anlatımı ve heykelin mekânla kurduğu fiziksel ilişki, izleyiciyi yalnızca eserlere bakmaya değil, bu disiplinler arasında kurulan diyaloğu deneyimlemeye davet ediyor. Sergi, farklı rotalardan gelen sanatçıların üretimlerini ortak bir buluşma noktasında bir araya getirirken, çeşitliliğin yarattığı zenginliği görünür kılıyor. Aynı Rotalar, izleyiciyi her eserde yeni bir keşfe, her karşılaşmada yeni bir bakış açısına davet eden bir yolculuğun izini sürüyor. Farklı rotalar, ortak bir buluşma.