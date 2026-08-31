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Köse'den yeni girişim

İpek Köse, yeni girişimi BEC Doğal Çiftliği ile adından söz ettiriyor.

Giriş: 31 Ağustos 2026, Pazartesi 10:35
Köse'den yeni girişim
Köse'den yeni girişim

Silivri'de hayata geçirdiği BEC Doğal Çiftliği ile doğayla iç içe bir yaşamı benimseyen İpek Köse, temiz ve sağlıklı ürünleri sofralarla buluşturuyor. Doğal üretime verdiği önemle dikkat çeken Köse, çiftlikte yetişen ürünlerin katkısız ve özenli bir üretim anlayışıyla hazırlanarak sofralara ulaştırıldığını belirtiyor. BEC markasının isminin çocuklarının baş harflerinden oluştuğunu dile getiren İpek Köse, çiftliğin kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını ifade etti. Köse, "Çiftliğin her köşesinde çocuklarımın ayak izleri var. O yüzden onların isimlerinin baş harflerinden BEC markasını yarattım" sözleriyle markanın hikâyesini anlattı. Silivri'de doğayla iç içe bir ortamda yetiştirilen ürünler, temiz, katkısız ve doğal üretim anlayışıyla sofralara ulaştırılıyor. BEC Doğal Çiftliği, doğallığı ve sağlıklı yaşamı ön planda tutanlara alternatif bir üretim anlayışı sunarken, İpek Köse'nin yeni girişimi olarak da dikkat çekiyor.

BEC Doğal Çiftliği
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