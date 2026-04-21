Podyumda zarafet, finalde ödül gururu

19 Nisan’da Plato Dio’da gerçekleşen uluslararası moda haftasında, Özlem Özkurt’un vizyoner bakış açısıyla hazırladığı koleksiyon podyumda sergilendi. Stil ve yaratıcılığın harmanlandığı tasarımlar, moda eleştirmenleri ve davetliler tarafından büyük bir beğeniyle karşılandı. Özlem Özkurt, podyuma çıkan her bir parçada estetiği ve zarafeti ön plana çıkararak izleyicilerden tam not aldı. Koleksiyonun gördüğü yoğun ilgi, tasarımcının sektördeki güçlü konumunu bir kez daha kanıtlarken; gecenin finalinde gelen ödül, bu başarıyı perçinledi. Legend Fashion Week kapsamında düzenlenen ödül töreninde, moda dünyasına kattığı değer ve sunduğu başarılı tasarımlar nedeniyle Özlem Özkurt, ödüle layık görüldü. Ödülünü sahnede alan tasarımcı, bu başarının arkasında büyük bir emek ve tutku olduğunu dile getirerek mutluluğunu paylaştı.