Üç şef bir sofra...

Boğaz’ın büyüleyici manzarasına ev sahipliği yapan Izaka Terrace, gastronomi sanatını paylaşım, yaratıcılık ve dayanışma temalarıyla buluşturan özel bir deneyime ikinci kez imza atıyor.

Giriş: 11 Kasım 2025 Salı
13 Kasım Perşembe akşamı gerçekleşecek olan “3 Şef · 1 Sofra · 3 Hikâye” başlıklı Chef’s Table etkinliği, üç değerli şefin kendi imza tabaklarını bir araya getirdiği seçkin bir gastronomi gecesine ev sahipliği yapacak. Bu anlamlı etkinlikte, Izaka Terrace Head Chef’i Serhat Eliçora ev sahipliğinde; İsokyo’dan Executive Chef Okan Aydemir ve Madhu’s İstanbul’dan Executive Chef Soner Kesgin yer alacak. Üç şef, kendi mutfak kültürlerinden esinlenerek hazırladıkları imza tabaklarını Izaka Terrace mutfağında bir araya getirerek benzersiz bir menü oluşturacak. Her biri, kendi hikâyesini yansıttığı tabaklarla gastronomi sanatının farklı yorumlarını aynı sofrada buluşturacak. Etkinliğin bilet satışı Passo üzerinden gerçekleştirilecek olup, bu anlamlı geceden elde edilecek gelir, TOÇEV (Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı)’na bağışlanacaktır. Izaka Terrace’ın ev sahipliği yaptığı Chef’s Table Gecesi; “3 Şef · 1 Sofra · 3 Hikâye”, lezzet, sanat ve hikâyenin kesiştiği noktada misafirlerine unutulmaz bir akşam vaat ediyor.

