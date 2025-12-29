'Yılın En İyileri' ödüllendirildi

Sabancı Üniversitesi’nin en köklü ve en yüksek etkileşimli öğrenci topluluklarından biri olan Sabancı Üniversitesi Ekonomi ve İşletme Kulübü (EİK) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen EİK Ödül Töreni, 25 Aralık 2025 tarihinde Sabancı Üniversitesi Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirildi. Sabancı Üniversitesi Ekonomi ve İşletme Kulübü törende; sinema ve tiyatrodan müziğe, reklam kampanyalarından sosyal etki projelerine ve medyaya kadar uzanan 21 kategoride genç kitlenin yakından takip ettiği kişi ve programları ödüllendirdi. Yılın en iyilerinin öğrenciler, akademisyenler ve üniversite çalışanlarının oylarıyla belirlendiği EİK Ödül Töreni’nde, Onur Ödülü Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı’ya verildi.

‘’Gençlerin oylarıyla verilen bu ödülü çok kıymetli buluyorum’’

Törende öğrencilere seslenen Güler Sabancı, kendisine layık görülen onur ödülünün bugüne kadar aldığı en kıymetli ödüllerden biri olduğunu vurgulayarak, “Bana bir yeni yıl hediyesi olan bu ödül için EİK’e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca bu organizasyon özelinde şunu da çok önemli buluyorum. Bu ödüller doğrudan gençlerin oylarıyla belirleniyor. Yani burada verilen her ödül, gençlerin ilgisini ve takdirini yansıtıyor. Gençlerin tüm sorumluluğu alarak gerçekleştirdiği bu organizasyonu da çok iyi bir örnek olarak görüyorum. Bu akşam ödül alan tüm konuklarımızı, sanatçılarımızı, medya ve iş dünyasından değerli isimleri, özellikle Sabancı Üniversitesi mezunlarını gönülden tebrik ediyorum. Aynı zamanda bu gecenin arkasındaki görünmeyen emeğin sahibi olan tüm öğrencilerimizi de kutluyorum. Hepinize barış içinde bir dünyada sağlıklı mutlu başarılı ve güzel bir yıl diliyorum” dedi.

Gençlerin gözünden 2025 yılının en iyileri

En İyi Kadın Oyuncu - ⁠Demet Özdemir

En İyi Erkek Oyuncu - Mert Yazıcıoğlu

En İyi Kadın Şarkıcı – Hande Yener

En İyi Erkek Şarkıcı - Can Bonomo

En İyi Çıkış Yapan Erkek Sanatçı - Demirhan Demircioğlu

En İyi Çıkış Yapan Kadın Sanatçı - ⁠Selin Geçit

Yılın En İyi Filmi – Uykucu

Yılın En İyi Online/ Platform Dizisi - Eşref Rüya

En Başarılı Tiyatro Oyunu – Drakula

En Beğenilen Müzik Grubu - ⁠Manifest

En Etkili Reklam Filmi - Sabancı Holding

En İyi Haber Spikeri - Ece Üner

En Beğenilen Komedyen / Komedi İçerik Üreticisi - ⁠Hasan Can Kaya

En Sevilen Kadın Influencer - Duygu Özaslan Mutaf

En Sevilen Erkek Influencer - Orkun Işıtmak

Yılın En İyi Sosyal Etki Projesi - ⁠Sabancı Fark Yaratanlar

Staj Programları En Çok Beğenilen Şirket - P&G