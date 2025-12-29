Güncel

'Yılın En İyileri' ödüllendirildi

Sabancı Üniversitesi Ekonomi ve İşletme Kulübü, EİK Ödül Töreni ile genç kitlenin takip ettiği kişi ve programları ödüllendirdi.

Giriş: 29 Aralık 2025 Pazartesi 10:33 Güncelleme: 29 Aralık 2025 Pazartesi 10:33
'Yılın En İyileri' ödüllendirildi

Sabancı Üniversitesi’nin en köklü ve en yüksek etkileşimli öğrenci topluluklarından biri olan Sabancı Üniversitesi Ekonomi ve İşletme Kulübü (EİK) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen EİK Ödül Töreni, 25 Aralık 2025 tarihinde Sabancı Üniversitesi Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirildi. Sabancı Üniversitesi Ekonomi ve İşletme Kulübü törende; sinema ve tiyatrodan müziğe, reklam kampanyalarından sosyal etki projelerine ve medyaya kadar uzanan 21 kategoride genç kitlenin yakından takip ettiği kişi ve programları ödüllendirdi. Yılın en iyilerinin öğrenciler, akademisyenler ve üniversite çalışanlarının oylarıyla belirlendiği EİK Ödül Töreni’nde, Onur Ödülü Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı’ya verildi.

‘’Gençlerin oylarıyla verilen bu ödülü çok kıymetli buluyorum’’

Törende öğrencilere seslenen Güler Sabancı, kendisine layık görülen onur ödülünün bugüne kadar aldığı en kıymetli ödüllerden biri olduğunu vurgulayarak, “Bana bir yeni yıl hediyesi olan bu ödül için EİK’e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca bu organizasyon özelinde şunu da çok önemli buluyorum. Bu ödüller doğrudan gençlerin oylarıyla belirleniyor. Yani burada verilen her ödül, gençlerin ilgisini ve takdirini yansıtıyor. Gençlerin tüm sorumluluğu alarak gerçekleştirdiği bu organizasyonu da çok iyi bir örnek olarak görüyorum. Bu akşam ödül alan tüm konuklarımızı, sanatçılarımızı, medya ve iş dünyasından değerli isimleri, özellikle Sabancı Üniversitesi mezunlarını gönülden tebrik ediyorum. Aynı zamanda bu gecenin arkasındaki görünmeyen emeğin sahibi olan tüm öğrencilerimizi de kutluyorum. Hepinize barış içinde bir dünyada sağlıklı mutlu başarılı ve güzel bir yıl diliyorum” dedi.

Gençlerin gözünden 2025 yılının en iyileri

En İyi Kadın Oyuncu - ⁠Demet Özdemir

En İyi Erkek Oyuncu - Mert Yazıcıoğlu

En İyi Kadın Şarkıcı – Hande Yener

En İyi Erkek Şarkıcı - Can Bonomo

En İyi Çıkış Yapan Erkek Sanatçı - Demirhan Demircioğlu

En İyi Çıkış Yapan Kadın Sanatçı - ⁠Selin Geçit

Yılın En İyi Filmi – Uykucu

Yılın En İyi Online/ Platform Dizisi - Eşref Rüya

En Başarılı Tiyatro Oyunu – Drakula

En Beğenilen Müzik Grubu - ⁠Manifest

En Etkili Reklam Filmi - Sabancı Holding

En İyi Haber Spikeri - Ece Üner

En Beğenilen Komedyen / Komedi İçerik Üreticisi - ⁠Hasan Can Kaya

En Sevilen Kadın Influencer - Duygu Özaslan Mutaf

En Sevilen Erkek Influencer - Orkun Işıtmak

Yılın En İyi Sosyal Etki Projesi - ⁠Sabancı Fark Yaratanlar

Staj Programları En Çok Beğenilen Şirket - P&G

Sabancı Üniversitesi Ekonomi ve İşletme Kulübü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel 'Yılın En İyileri' ödüllendirildi

Sabancı Üniversitesi Ekonomi ve İşletme Kulübü, EİK Ödül Töreni ile genç kitlenin takip ettiği kişi ve programları ödüllendirdi.

Güncel Alaton'dan yeni yıl daveti

İş insanı Leyla Alaton, yakın dostları için yeni yıl daveti verdi.
Güncel Neslişah'ın 'Sri Lanka' anıları...

Neslişah Alkoçlar Düzyatan, yeni yıl öncesi ailesiyle birlikte çıktığı Sri Lanka tatilinden fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Jet Set Jenner’dan 'Kürk Mantolu Madonna' paylaşımı

Dünyaca ünlü manken Kendall Jenner, Instagram hesabından Sabahattin Ali’nin Kürk Mantolu Madonna romanının İngilizce baskısını paylaştı.

Güncel 2025'in ayrılıkları...

2025 yılında Ali Sabancı-Vuslat Doğan ve İzzet Özilhan-Yasemin Ergene çifti boşanma kararı alarak evliliklerini sonlandırdı.

Güncel Noel sofrasında bir arada...

Bettina Machler, çocukları ve torunları için yeni yıl sofrası hazırlayarak davet verdi.
Güncel 2025'te yaza damga vuranlar...

Yaz tatilini Bodrum ve Çeşme gibi gözde tatil lokasyonlarında geçiren sosyetenin güzel hanımları, 2025'te yaza damga vuracak fotoğraflara imza attılar.
Jet Set Prens ve ailesi halkla selamlaştı

Kraliyet ailesi, Noel ayinine giderken kilise yolunda halkla selamlaştı.
Güncel Yasemin'in kış tarzı...

Stiliyle dikkat çeken isimlerin başında yer alan Yasemin Ergene, uzun kabanlı salaş tarzıyla kış tercihlerini gösterdi.
Davetler Yeni koleksiyona davet

Özgün takı tasarımcısı Zeynep Erol, yeni koleksiyonu “Yaşama Sevinci”ni düzenlediği özel lansman davetiyle tanıttı.

Güncel Yeni yıl öncesi Londra tatili...

Genç iş insanı Allan Hakko, oyuncu sevgilisi Pelin Uluksar'la birlikte Londra'da tatil yaptı.
Magazin Hattı Yeni yılı modayla kutladılar...

Tekstilci iş insanı Süleyman Orakçıoğlu, ünlü isimlerle mağazasında düzenlediği yeni yıl davetinde bir araya geldi.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.