Jenner’dan 'Kürk Mantolu Madonna' paylaşımı

Dünyanın en tanınmış modellerinden Kendall Jenner, Instagram story’sinde Kürk Mantolu Madonna'nın İngilizce baskısını paylaştı. Fotoğrafta, İngilizce'de 'Madonna in a Fur Coat' başlığıyla yayımlanan kitap yer aldı. Genellikle moda çekimleriyle takipçilerinin karşısına çıkan Jenner’ın paylaşımı, Kürk Mantolu Madonna’nın küresel popüler kültür içinde dolaşımını bir kez daha gündeme taşıdı. Sabahattin Ali’nin 1943’te yayımlanan romanı Kürk Mantolu Madonna, son yıllarda Türkiye dışında da geniş bir okur kitlesine ulaştı. Eser, İngilizceye Maureen Freely ve Alexander Dawe tarafından 2016 yılında çevrildi ve Penguin Classics etiketiyle yayımlandı. Bu baskı, romanın ABD ve Avrupa’da daha görünür olmasını sağladı.