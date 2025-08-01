Hanımları buluşturan davet...

Dünyaca ünlü Fransız kozmetik markası Sisley Paris, Türkiye pazarındaki yolculuğuna Arcon Kozmetik çatısı altında başlıyor. Markanın Türkiye’deki yeni dönemini kutlamak amacıyla Bodrum’da, iş, sanat ve cemiyet dünyasının önde gelen isimlerinin katıldığı özel bir davet düzenlendi. Davete Bodrum'da tatil yapan Beyza Uyanoğlu ve Bahar Şer'de katıldı. Projehane çatısı altında Bilge Kuru’nun ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlik yoğun ilgi gördü. Fito-kozmetoloji alanındaki uzmanlığıyla tanınan marka; cilt bakımı, makyaj, parfüm ve saç bakımındaki yenilikçi yaklaşımıyla dikkat çekiyor.