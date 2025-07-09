Magazin Hattı

Bodrum'da eğlenceli gece

iş insanı Mete Vardar sevgilisi Özlem Yıldız ve anne babası ile Bodrum'da eğlendi.

Giriş: 09 Temmuz 2025 Çarşamba
Bodrum'da eğlenceli gece

Bodrum’un yer alan Dürdane 1901, müzik ve romantizmin iç içe geçtiği özel bir geceye ev sahipliği yaptı. Sahne alan Bülent Özdemir ve Revşan, güçlü yorumları ve samimi performanslarıyla konuklara unutulmaz anlar yaşattı. Gecenin konukları arasında iş ve medya dünyasından tanınmış isimler de yer aldı. Jolly Tur’un kurucusu Onursal Başkanı Sinan Vardar, eşi Tülin Vardar ve oğulları Mete Vardar,


sevgilisi Özlem Yıldız ile birlikte gecede boy gösterdi. Çift, gece boyunca keyifli halleriyle dikkat çekti.


Canlı müziğin büyüsüne kapılan misafirler, sahneden yükselen şarkılarla yaz akşamının tadını doyasıya çıkardı.

Mete Vardar Özlem Yıldız

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