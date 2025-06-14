Yeni dönem başlıyor

1973 yılında İstanbul Süleymaniye’de 4 kardeşin kişilik küçük bir cam atölyesinde kurulan

Karaca, geçen 50 yılı aşkın sürede Emsan, Jumbo, Homend gibi markaları bünyesine katarak

büyüdü. Karaca bugün 4000’in üzerinde çalışanı ve 300 üzerinde mağazası ile 43 ülkede

2000’in üzerinde satış noktasında ve e-ticaret operasyonlarıyla Karaca Grup çatısı altında 18

markası ile hizmet vermeye devam ediyor. Türkiye’nin sofra ve mutfak kategorilerindeki

liderliğini uluslararası arenaya taşımayı hedefleyen Karaca, ev yaşam alanında küresel

ölçekte büyümesini sürdürüyor. Bu hedefi doğrultusunda Karaca, dünyaca ünlü ev yaşam markalarının satışa sunulduğu büyük bir pazaryeri platformu haline geliyor. Karaca’nın pazaryeri dönüşümünde yalnızca ürün çeşitliliği değil, seçicilik de temel kriterlerden biri olarak öne çıkacak. Platforma dahil edilen markalar; estetik, fonksiyonellik ve tasarım odaklı bir vizyonla belirleniyor. Dünyaca ünlü yüzlerce markayı bir araya getirmede küratörlük görevini üstlenen Karaca, yalnızca satış yapmayı değil, ev yaşamında ilham veren bir deneyim sunmayı hedefliyor. 2024 yılı itibarıyla Türkiye’de %98’e ulaşan sofra ve mutfak ürünlerindeki marka bilinirliğiyle pazar lideri olan Karaca, yakın dönemde Shark Ninja ve Flying Tiger Copenhagen markalarını Türkiye’ye getirerek ürün portföyünü genişletti. Karaca, online pazaryerine dönüşüm ile birlikte indirme sayısı 20 milyonun üzerinde olan mobil uygulaması, mevcut 90 markası ile Ağustos ayına kadar 150’ye çıkaracak ve dünyaca ünlü yüzlerce markanın binlerce ürününe erişimini kolaylaştıracak. Karaca, dijital dönüşüm kapsamında attığı bu adımı, Danimarka merkezli dünya çapında milyonların ilgisini çeken uluslararası perakende markası Flying Tiger Copenhagen ürünlerinin Karaca platformlarında satışa sunulması ile duyurdu. 40 ülkede 1000 mağaza ile faaliyet gösteren ve bugüne kadar yalnızca kendi satış kanallarında yer alan Flying Tiger Copenhagen, globalde ilk kez bir başka markanın platformunda satışa Karaca ile başladı. Karaca böylece hem kendi markalarını hem de iş ortaklarını kapsayan, kültürler arası bir ev yaşam ekosistemi kurma vizyonunda önemli bir atmış oldu. 2030 yılı için vizyonunu dünya çapında ev yaşam kategorisinde ilk akla gelen ilk üç markadan biri olmak şeklinde tanımlayan Karaca bu hedefe yönelim adımlar atmayı sürdürecek.