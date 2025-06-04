Magazin Hattı

“Yaza Merhaba” partisi

Cemiyet ve iş dünyasından seçkin isimleri gelenekselleşen “Yaza Merhaba” partisinde buluştu.

Giriş: 04 Haziran 2025 Çarşamba
“Yaza Merhaba” partisi

İstanbul’da, şehrin kalbi Gümüşsuyu’nda, CVK Park Bosphorus Hotel’in teras katında yer alan Izaka Terrace’nın gelenekselleşen “Yaza Merhaba” partisi Izaka Bar alanında özel bir ‘hoşgeldiniz’ kokteyli ile başladı. Kokteyl sonrası, misafirler muhteşem boğaz manzarası eşliğinde Izaka Terrace Head Şef Serhat Eliçora‘nın özenle hazırladığı seçkin menü eşliğinde unutulmaz bir gece yaşadı. Boğaz’ın eşsiz manzarasıyla bütünleşen bu özel atmosfer, geceye damgasını vurdu. Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden İskender Paydaş ve Orkestrası, enerjik sahne performansı ve hafızalarda yer eden hit parçalarıyla davetlilere unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı. Tüm davetlilerin keyifle eşlik ettiği bu müzik şöleni, yaza coşkulu bir başlangıç yaptırdı. CVK Hotels & Resorts Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Çevik ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serap Çevik’in ev sahipliğinde gerçekleşen davete sanat ve iş dünyasının önde gelen isimleri katıldı.

yaza merhaba

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