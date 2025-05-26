Magazin Hattı

Dünyaca ünlü konuklara Türk sanatçı sürprizi

Türk çağdaş sanatçısı Rahşan Düren “Verwegenheit” adlı sergisini sanat severlerin beğenisine sundu.

Giriş: 26 Mayıs 2025 Pazartesi
Dünyaca ünlü konuklara Türk sanatçı sürprizi

Amazon’un kurucusu ve dünyanın en zengin ikinci insanı Jeff Bezos, Venedik'in göz kamaştırıcı atmosferinde, Türk yatırımı olan San Clemente Palace Kempinski Venice Hotel’de evlenecek. Bu görkemli düğün vesilesiyle San Clemente PalaceKempinski Venice Hotel, sadece lüksü değil, sanatı da ön plana çıkarıyor. Otelin seçkin sanat programı kapsamında, Türk çağdaş sanatçısı Rahşan Düren’in Almanca'da “korkusuzluk, atılganlık, cüretkârlık” anlamlarına gelen “Verwegenheit” adlı sergisi düğün vesilesiyle bir araya gelen dünyanın en önemli iş insanları, Hollywood yıldızları ve jet sosyetesinden isimlerle buluşacak. Rahşan Düren’in içsel ve dışsal dünyalar arasındaki karşıtlıkları derinlemesine incelediği bu güçlü seride, yaratıcı cesaret ve deneysel yaklaşım öne çıkıyor. Bu sergi Rahşan Düren’in sanatsal pratiğindeki yaratıcı cesaretini ve yeni ifade biçimlerine olan tutkusunu temsil ediyor. Eserler, izleyicileri benlik, aidiyet, arzular ve korkularla yüzleşmeye davet eden metaforik bir yolculuk sunuyor. Düşüncelerini dile getiren Rahşan Düren, “Eserlerimin Venedik gibi sanat ve tarihle yoğrulmuş bir şehirde, San Clemente Palace Kempinski Venice Hotel gibi özel bir mekânda izleyiciyle buluşması, bu içsel yolculuğun evrensel bir dile kavuştuğunu hissettiriyor. Umarım bu deneyim, her izleyicide farklı ama benzer bir içsel karşılaşma yaratır” dedi.

Rahşan düren

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