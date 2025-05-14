Sanata ve sanatçıya verdiği destekle birçok sanatçının eserlerine ev sahipliği yapan Hilton Istanbul Maslak, bu kez dünyayı Azernegari sanatıyla buluşturan ve yeni bir akım başlatan, Ahad Saadi’nin 'War For Peace / Barış İçin Savaş' adlı yeni eserinin lansmanında sanatseverleri bir araya getirdi. 13 Mayıs Salı günü tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın açılış konuşmasını yaptığı davete birçok ünlü isim katıldı. Eserlerini ateşle çizim yaparak hayata geçiren Saadi’nin yeni eseri büyük ilgi gördü.

Saadi’nin daha önceki eserlerini de yakından takip eden Prof. Dr. İlber Ortaylı, ünlü sanatçının boya ve kalem kullanmadan hazırladığı tablo ve objelerine her seferinde yeniden hayran kaldığını ifade etti.

Ferit TUĞLUK