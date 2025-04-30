Magazin Hattı

Bahara zarif dokunuş...

Zamansız zarafeti modern çizgilerle buluşturan tasarımcı Yasemin Öğün, Spring/Summer 2025 koleksiyonunu mağazasında gerçekleşen seçkin bir davetle tanıttı.

Giriş: 30 Nisan 2025 Çarşamba
Bahara zarif dokunuş...

Zamansız zarafeti modern çizgilerle buluşturan Muse For All’un kurucusu ve tasarımcısı Yasemin Öğün, Spring/Summer 2025 koleksiyonunu Nişantaşı’ndaki mağazasında gerçekleşen seçkin bir davetle tanıttı. İlhamını ilkbaharın taze enerjisi ve yazın sıcak dokusundan alan koleksiyon, modern kadının günlük şıklığını sade ama sofistike bir çizgide yorumluyor. Keten, pamuk ve denim gibi doğal dokularla hayat bulan tasarımlar; minimal siluetleri, zamansız renk paletleri ve enerjik detaylarıyla büyük beğeni topladı. Hem şehir yaşamına hem de tatil stiline hitap eden koleksiyon, davete katılan modaseverlerden tam not aldı. Yasemin Öğün, davetlilerle yaptığı sohbette geçtiğimiz yaz büyük ilgi gören Bodrum Lucca Beach içerisindeki Muse For All mağazasının bu sezon da hizmet vereceğini ve yaza özel koleksiyona yeni parçaların ekleneceğini müjdeledi. Modanın öncü isimlerinin bir araya geldiği bu özel gecede Arzu Kunt, Begüm Ballı,gibi isimler de davete katıldı.

Yasemin Öğün Spring/Summer 2025

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