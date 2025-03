Kansersiz Yaşam Derneği hayırseverleri bir araya getirdi

Kansersiz Yaşam Derneği’ nin Ramazan’ın bereketini paylaşma ruhuyla düzenlediği iftar yemeği, iş ve cemiyet hayatının önde gelen hayırsever isimlerini bir araya getirdi. Bu yılki etkinlikte toplanan bağışlar, kanser hastası çocukların eğitimde fırsat eşitliği kazanması ve geleceğe umutla bakabilmesi için kullanılacak. Gecenin sunuculuğunu Oya Çebi üstlenirken, sanatçı Güneş Çağlarcan, 'The Dream,' 'Living Together ve 'Happy Days’ adlı tablolarını, sanatçı Asmer Sultanova ise “Blind for Love” isimli eserini bağışlayarak geceye anlam kattı. Bee Goddes markası, 20 çocuğun eğitimine destek olmak amacıyla 'Şifa Tılsımı' isimli ürününü bağışlayarak bu özel geceye katkıda bulundu. Türkiye'nin üç büyük kulübüne ait imzalı formalar da bu anlamlı amaç için bağışlandı. Kansersiz Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dida Kaymaz, açılış konuşmasında şunları söyledi: “15. yılımızın ilk etkinliğinde, kanser hastası ve tedavi sonrası eğitim hayatına dönen çocuklarımıza fırsat eşitliği sunmak için bir aradayız. Eğitim, her çocuğun temel hakkıdır ve sizlerin desteğiyle onların yarınlara güvenle bakmasını sağlıyoruz. Bu çocuklar benim için sadece bir istatistik değil, her biri bir umut hikayesi; bu yüzden bu yolda yürümeye devam edeceğiz. Ramazan’ın paylaşma ruhuyla, bu gece her bir bağış sizin şefkatinizi bu çocuklara ulaştırıyor. Katılımınız ve cömert bağışlarınız için teşekkür ederim; sizlerin desteğiyle, bu çocukların eğitimle güçlenmesini sağlayarak kanserle mücadelede bir ışık yakmaya devam edeceğiz.” Derneğin Asbaşkanı Mine Deniz Şişman ise, “El ele vererek kanser hastası çocuklarımıza daha parlak bir gelecek sunuyoruz. Bu gece toplanan bağışlar, onların hayallerine ve eğitim haklarına yapılan bir yatırımdır. Kansersiz Yaşam Derneği olarak, çocuklarımızın eğitim süreçlerini kesintisiz sürdürebilmeleri için var gücümüzle çalışıyoruz,” dedi.