Özel açılış daveti...

Hera Glow Kozmetik’in lansman daveti, cemiyet, iş ve sanat dünyasının ünlü isimlerini bir araya getirdi. Etkinlik, Kadın Doğum Uzmanı Dr. Mehmet Bekir Şen’in İstanbul Zorlu Center’da açılan yeni kliniğinde gerçekleşti. Antalya ve Londra’daki kliniklerinden sonra üçüncü kliniğini İstanbul’da açan Dr. Şen, açılış konuşmasında rahim ağzı kanseri farkındalığına dikkat çekti. Cemiyet hayatının sevilen ismi Gülay Kamaz ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte, Dr. Mehmet Bekir Şen hanımların merak ettiği soruları yanıtlayarak keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi. Davete katılan misafirler, aynı zamanda 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Dr. Şen’i tebrik etti.