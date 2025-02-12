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Özel açılış daveti...

Modaya gönül vermiş seçkin yerel tasarımcı markaları, özel açılışta bir araya geldi.

Giriş: 12 Şubat 2025 Çarşamba
Özel açılış daveti...

Raffles İstanbul, ana destekçisi Mastercard ile benzersiz bir projeyi hayata geçirdi. Lüks bir alışveriş caddesi olarak tasarlanmış “Masters of Design” (MOD)’da seçkin yerel tasarımcı markalarını bir araya getiren Raffles İstanbul, unutulmaz bir açılış etkinliğine imza attı. Modaya gönül vermiş şehrin en ünlü simalarının da aralarında bulunduğu birbirinden önemli isimleri, gerçekleştirdiği açılış lansmanında bir araya getirdi. Ev sahipliğini (Raffles İstanbul Genel Müdürü), Burak Unan ile (Raffles İstanbul Pazarlama ve İletişim Direktörü) Yeliz Sarı Çalık’ın yaptığı özel açılış gecesi moda-tasarım ve iş dünyasının önemli isimlerini bir araya getirdi. Bu eşsiz gecenin açılış konuşmasında, Raffles İstanbul Genel Müdürü Burak Unan, projeyle ilgili düşüncelerini şöyle aktardı: “2024 yılında Raffles İstanbul’un 10. yılını büyük bir coşkuyla kutladık. 2025 ise bizim için ikinci 10 yılımızın başlangıcı. Bu yeni dönemde vizyonumuz, şehrin sosyal hayatının merkezinde yer alan, İstanbulluların kendilerini evlerinde hissettikleri ve Raffles’ın üstün, zarif hizmetini her fırsatta deneyimledikleri bir Raffles İstanbul yaratmak. İşte Masters of Design, bu vizyonun en önemli ilk adımlarından biri. Bu proje, moda ve tasarım dünyasının en değerli markalarından bir seçkiyi buluşturarak, Raffles’ın lüks dokunuşuyla eşsiz bir alışveriş deneyimi sunma hayaliyle yola çıktı. Ve bugün, bu hayalin gerçeğe dönüştüğünü görmek bizler için büyük bir mutluluk kaynağı. Tıpkı Raffles İstanbul’un Türkiye’den dünyaya sunduğu birçok değer gibi, ülkemiz de moda ve tasarım alanında dünyanın önde gelen isimlerini yetiştiriyor. Bizim görevimiz, Raffles’ın uluslararası itibarını ve gücünü temel alarak, bu değerli markalarımız ile beraber yürümek ve büyük bir sinerji yaratmaktı. Ve inanıyorum ki, bugün ilkini gerçekleştirdiğimiz Masters of Design, önümüzdeki yıllarda uluslararası bir platforma dönüşerek, ülkemizin değerli tasarımcılarının daha da ışıldamasına katkı sağlayacak.”

Masters of Design

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