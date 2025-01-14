Magazin Hattı

Modaseverleri buluşturan defile...

iş, cemiyet, sanat ve moda dünyasının önde gelen isimleri “Yadigâr” koleksiyonunun defile davetinde buluştu.

Giriş: 14 Ocak 2025 Salı
Modaseverleri buluşturan defile...

Beyaz Butik ve Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü gelinlik tasarımındaki öncü yaklaşımını ve geçmişin kültürel zenginliklerini günümüze modernize ederek bir araya getirdikleri “Yadigâr” koleksiyonuyla taçlanan eşsiz bir davete imza attı. Kurucu ve tasarımcı Hacer Pala ve Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Çiğdem Yıldız ev sahipliğinde düzenlenen bu özel davet ilk önce sanat yönetmeni Aslı Bora küratörlüğünde “Yadigâr Gelinlikler” sergisi ile başladı. Sabancı Olgunlaşma Müze Arşivi’nden 31 adet parça, hikayeleri ile sergilendi. Daha sonra davetliler; Beyaz Butik’in geçmişi günümüze taşıdığı, el işçiliğinin Beyaz Butik tasarımlarında modernize edilerek hayat bulduğu büyüleyici bir defileye tanıklık etti. Defilede yer alan her bir tasarım izleyenleri kendine hayran bıraktı. Bu anlamlı güne ev sahipliği yapan Hacer Pala defile sonrası, koleksiyonun ilham kaynağını ve anlamını şu şekilde ifade etti:“Gelinlik, kadının hayalleriyle, umuduyla ve kültürüyle dokunan bir kıyafettir. Biz, ‘Yadigar’ koleksiyonuyla geleneksel motiflerimizin evrensel bir dil oluşturduğunu göstermek istedik. Hayat Ağacı, Koç Başı, Pıtrak ve Eli Belinde gibi motifler, sadece geçmişimizi değil, geleceğe dair umutlarımızı da taşıyor. Onur Sevinç yönetimindeki tasarım ekibimizle birlikte değerlerimizin ve duygularımızın iç içe geçtiği bu sergi ve koleksiyonla hayatımızın özel anlarına özgün bir anlam katmayı hedefliyoruz.” dedi. İstanbul Boğazı’nın eşsiz manzarasında gerçekleşen davet; iş hayatı, cemiyet, sanat ve moda dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Davetliler etkinlik boyunca etkileyici anlara tanıklık ederken, koleksiyon büyük bir beğeniyle karşılandı.

Yadigâr

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Davetler ÇEV Sanat'tan “Barış Konseri”

ÇEV Sanat’ın genç yetenekleri, Pablo Ferrandez ile aynı sahneyi paylaşarak dünya barışı için unutulmaz bir performans sergiledi.

Davetler ÇEV Sanat'ın genç yeteneklerini dinlediler...

İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri, ÇEV Sanat’ın genç yeteneklerinin Pablo Ferrandez ile aynı sahneyi paylaşarak devleştikleri konser dinletisinde bir araya geldiler.

Magazin Hattı Modaseverleri buluşturan defile...

iş, cemiyet, sanat ve moda dünyasının önde gelen isimleri “Yadigâr” koleksiyonunun defile davetinde buluştu.
Güncel Epos 7 kadınları Dolmabahçe'de bir arada...

İş dünyasının önde gelen hanımları tarafından kurulan Epos 7 Derneği, üyeleriyle Dolmabahçe'de bir araya geldi.
Güncel Uludağ'da tatil keyfi...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Feryal Gülman yakın dostu Bahar Şer ile Uludağ'da bir araya gelerek tatil keyfi yaptı.
Güncel Alkoçlar'ın konser coşkusu...

Cemiyet hayatının genç ve tanınmış simalarından Aslışah Alkoçlar Demirağ eşi Kaan Demirağ ile birlikte, dünyaca ünlü müzik grubunun konserine giderek Abu Dabi'de eğlendi.

Güncel Spears ve Hadid'de yangından etkinlendi!

ABD'de büyük Los Angeles yangınından etkilenen ünlüler arasına şarkıcı Britney Spears ve Bella Hadid de katıldı.

Güncel Taş plak eserleri sanatseverlerle buluştu

İş ve cemiyet hayatının sanat tutkunu ünlü hanımları, Musiki Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen "Taş Plaklardaki Unutulmuş Şarkılar" konserine katılarak eşsiz eserleri dinlediler.
Jet Set Romantik tatil...

Yeni yıl tatilini karlar içinde geçiren Heidi Klum ile Tom Kaulitz, St. Barts'ta deniz ve güneşin tadını çıkardı.

Davetler Şık tasarımlara davet...

Modayı yakından takip eden cemiyet hayatının ünlü hanımları, bir gözlük davetine katılarak yeni koleksiyonu incelediler.

Caddeler Caddeler yine cıvıl cıvıl...

Havanın güneşli olmasını fırsat bilen cemiyet hayatının ünlü simalarından Pınar Sabancı, Melis Çiftçi ve Elif Dürüst soluğu İstanbul'un hareketli caddelerinde aldılar.
Güncel Yalıda Karadeniz eğlencesi...

Berna Çebi, arkadaşlarına yalısında özel bir davet vererek Karadeniz günü düzenledi.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.