Modaseverleri buluşturan defile...

Beyaz Butik ve Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü gelinlik tasarımındaki öncü yaklaşımını ve geçmişin kültürel zenginliklerini günümüze modernize ederek bir araya getirdikleri “Yadigâr” koleksiyonuyla taçlanan eşsiz bir davete imza attı. Kurucu ve tasarımcı Hacer Pala ve Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Çiğdem Yıldız ev sahipliğinde düzenlenen bu özel davet ilk önce sanat yönetmeni Aslı Bora küratörlüğünde “Yadigâr Gelinlikler” sergisi ile başladı. Sabancı Olgunlaşma Müze Arşivi’nden 31 adet parça, hikayeleri ile sergilendi. Daha sonra davetliler; Beyaz Butik’in geçmişi günümüze taşıdığı, el işçiliğinin Beyaz Butik tasarımlarında modernize edilerek hayat bulduğu büyüleyici bir defileye tanıklık etti. Defilede yer alan her bir tasarım izleyenleri kendine hayran bıraktı. Bu anlamlı güne ev sahipliği yapan Hacer Pala defile sonrası, koleksiyonun ilham kaynağını ve anlamını şu şekilde ifade etti:“Gelinlik, kadının hayalleriyle, umuduyla ve kültürüyle dokunan bir kıyafettir. Biz, ‘Yadigar’ koleksiyonuyla geleneksel motiflerimizin evrensel bir dil oluşturduğunu göstermek istedik. Hayat Ağacı, Koç Başı, Pıtrak ve Eli Belinde gibi motifler, sadece geçmişimizi değil, geleceğe dair umutlarımızı da taşıyor. Onur Sevinç yönetimindeki tasarım ekibimizle birlikte değerlerimizin ve duygularımızın iç içe geçtiği bu sergi ve koleksiyonla hayatımızın özel anlarına özgün bir anlam katmayı hedefliyoruz.” dedi. İstanbul Boğazı’nın eşsiz manzarasında gerçekleşen davet; iş hayatı, cemiyet, sanat ve moda dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Davetliler etkinlik boyunca etkileyici anlara tanıklık ederken, koleksiyon büyük bir beğeniyle karşılandı.