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"Diyabet Arkadaşım mı? Benim Gözümden Bak!"

"14 Kasım Dünya Diyabet Günü" kapsamında, "Diyabet Arkadaşım mı? Benim Gözümden Bak!" sergisi kapılarına açtı. Yaşam boyu süren diyabet nasıl hissettirir?" sorusu üzerinde düşünmeyi amaçlayan sergide, 13 çocuğun diyabete bakış açılarına ve arkadaşça yaklaşımlarına yer veriliyor.

Giriş: 15 Kasım 2024 Cuma
"Diyabet Arkadaşım mı? Benim Gözümden Bak!"

Koç Üniversitesi Hastanesi, farkındalık yaratmak ve diyabetli çocukların dünyasına ortak olmak amacıyla, "Diyabet Arkadaşım mı? Benim Gözümden Bak!" sergisine ev sahipliği yapıyor. "14 Kasım Dünya Diyabet Günü" kapsamında "Yaşam boyu süren diyabet nasıl bir hissettirir?" sorusu üzerinde düşünmeyi amaçlayan sergi, 13 çocuğun diyabete bakış açısına ve arkadaşça yaklaşımlarına yer veriyor. Sergide, diyabetli çocukların yaratıcı, hassas ve özgün diyabet anlatımları serginin arkadaşça olmasını sağlıyor ve bu dil çocuklarda görülen diyabetin yarattığı "kırılganlığı" en iyi şekilde yansıtacak vitray sanatıyla buluşuyor. Çocukların anlatımlarını içeren belgesel, fotoğraflar ve geleneksel sanat dalı olan vitrayın cama yansıttığı ruh ile birleştirdiği "Diyabet Arkadaşım mı? Benim Gözümden Bak!" sergisi, herkesi diyabetli çocukların dünyasına ortak etmeyi amaçlıyor. Sergide üzerinde durulan ilk şey, "Yaşam boyu süren diyabet nasıl hissettirir?" sorusu oldu. Tip 1 diyabetle yaşayan çocuklara empatik bir bakış açısı geliştirilerek, "Bir çocuk olsaydım diyabeti nasıl tasvir ederdim, ona arkadaşça yaklaşabilir miydim?" düşüncesi serginin temelini oluşturuyor ve izleyenleri görsel bir yolculuğa çıkarıyor. Mini belgesel, fotoğraflar ve geleneksel sanat dalı olan vitray ile birleştirilen "Benim Gözümden Bak!" sergisini ziyarete gelen tüm misafirlerin hem diyabete bakış açılarının genişletilmesi hem de görsel mesajlardan oluşan bir armoniyle onların bu yolculuğa ortak edilmesi amaçlanıyor.

Diyabet Arkadaşım mı? Benim Gözümden Bak

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